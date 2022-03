Motociclista tem perna decepada após colisão com caminhão em Murici

Um motociclista teve uma das pernas decepadas na tarde desta sexta-feira, 04, após se envolver em um acidente com um caminhão no município de Murici, interior de Alagoas. O caso aconteceu em um trecho da rua Firmino de Queiroz. As circunstâncias em que acidente se deu, contudo, não estão claras. O Corpo de Bombeiros foi…

Um motociclista teve uma das pernas decepadas na tarde desta sexta-feira, 04, após se envolver em um acidente com um caminhão no município de Murici, interior de Alagoas.

Reprodução / Instagram União Polêmico

O caso aconteceu em um trecho da rua Firmino de Queiroz. As circunstâncias em que acidente se deu, contudo, não estão claras.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares para prestar os primeiros atendimentos à vítima e a conduziram até o Hospital Regional da Mata, em União dos Palmares.

A assessoria do hospital confirmou que o paciente encontra-se estável e recebendo atendimento da equipe médica.