Motorista de Rodrigo Mussi diz ter dormido durante acidente: ‘devo ter cochilado’

Foto: Reprodução/Redes Sociais O motorista por aplicativo que dirigia o veículo em que estava Rodrigo Mussi, que sofreu um grave acidente na madrugada desta quinta-feira (30), acredita ter cochilado no momento em que o ocorrido aconteceu.

Segundo reportagem do jornal Zero Um, da TV Globo, o motorista teria pego Rodrigo próximo a Estação Presidente Altino, em São Paulo, e levaria o ex-BBB para o bairro da Consolação, na capital paulista. Em entrevista, o condutor revelou ter perdido o controle e não saber se dormiu no meio do trajeto ou o que de fato aconteceu durante o acidente.

“A corrida apareceu pra mim no aplicativo, peguei ele no Presidente Altino e vim trazer para a Consolação. Aqui no meio da marginal eu só vi o airbag na minha cara. Provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa e infelizmente teve esse acidente”, revelou o motorista Kaique Reis.