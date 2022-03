Motorista perde controle de carro e atinge ferragens de contenção de prédio no Canela

Foto: Reprodução / TV Bahia Um motorista perdeu o controle do carro e atingiu ferragens de contenção de prédio na rua Padre Feijó, no Canela, no início da manhã desta quinta-feira (3). O acidade aconteceu por volta das 5h.

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) foi acionada e o carro já foi retirado da via. O motorista ficou ferido e a Samu esteve no local. Não há informações para qual hospital ele foi levado e se há outros feridos.