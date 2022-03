Motorista sem habilitação invade calçada e atinge veículos parados em Itabuna

Uma motorista invadiu a calçada de uma área comercial do município de Itabuna, no sul da Bahia, e atingiu veículos parados no local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O caso aconteceu na quinta-feira (24), na Rua Rio Branco, sentido Nova Califórnia, e foi flagrado por câmaras de segurança de estabelecimentos.