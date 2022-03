Moura Leite recruta profissionais para seu negócio

Em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que a Moura Leite Loteamentos, empresa de urbanização, está recrutando profissionais de diversas áreas para apoiar o negócio. As chances são para atuação na sede da companhia em Botucatu, mas também há opções para as filiais da empresa em São Paulo e Boituva.

Os contratados atuarão em áreas estratégicas da empresa, uma vez que as vagas são para os cargos de Gerente de Engenharia, Assistente de Projetos, Assistente Comercial, Consultor SDR, Estagiário de Engenharia Civil e Auxiliar de Cobrança. Do total ofertado, cerca de seis postos estão disponíveis para início imediato em regime presencial com remuneração compatível com o mercado.

Grande parte das oportunidades exige ensino superior – completo ou cursando – e experiência prévia na área. Outros requisitos podem ser solicitados de acordo com a posição, mas a empresa ressalta que busca profissionais visionários, que queiram fazer a diferença no mercado e com foco no crescimento do negócio.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão enviar seu currículo para o e-mail rh@mouraleite.com.br, informando o nome da posição desejada no assunto. Outras informações podem ser obtidas diretamente no site da empresa: www.mouraleite.com.br.

Sobre a empresa

A Moura Leite Loteamentos é especialista em proporcionar qualidade de vida, atuando há mais de 20 anos no mercado desenvolvendo projetos inteligentes de urbanização, com soluções acessíveis de moradia e convivência.

A companhia atua somente com lotes residenciais de ótima localização e perto de tudo, tendo, ainda, planos de financiamento próprio, que facilitam a compra e reduzem o custo da construção.