MP-BA anuncia acordo judicial para aumento da frota de ônibus em Salvador

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) anunciou que um acordo judicial com a prefeitura de Salvador foi homologado nesta quarta-feira (9). Segundo o MP-BA, o acordo deve garantir o aumento da frota de ônibus em horários de pico na cidade

De acordo com o documento assinado pela promotora de Justiça Rita Tourinho e o secretário de Mobilidade Fabrizzio Muller, o município assumiu o compromisso de regular a programação operacional.

A prefeitura de Salvador também ficou responsável por não autorizar qualquer desativação de frota no no Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus de Salvador, mesmo em razão do ingresso dos 64 veículos novos 0km, correspondentes à renovação de frota de 2021.