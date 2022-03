MP recomenda internação provisória de adolescente que esfaqueou colega em escola

A Justiça determinou a internação provisória do adolescente de 16 anos que esfaqueou um colega de escola em Porto Seguro na quarta-feira (23). O agressor foi ouvido na delegacia da Polícia Civil da cidade e encaminhado ao Ministério Público da Bahia (MP-BA), que recomendou, ao juiz da Vara da Infância e Juventude, o seu internamento provisório em um centro de ressocialização para adolescentes em conflito com a lei.

O caso aconteceu durante uma aula no Complexo Integrado de Educação Básica (CIEB) na cidade do sul da Bahia. Além do agressor, a professora que ministrava a aula no momento das facadas também prestou depoimento.