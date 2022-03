Mudaram muito? Veja o antes e depois dos participantes do ‘BBB 22’

O “Big Brother Brasil 22” está fazendo aniversário hoje, dia em que completam exatos dois meses de programa no ar. Nesse tempo, os confinados já passaram por xepas, VIPs, provas e muitas outras situações dentro da casa. E nem todo mundo continua exatamente igual ao dia em que entrou no reality.

De acordo com o estudante de medicina, ele deu uma “engordadinha” no “BBB 22”, motivo pelo qual não larga o roupão do líder, inclusive. No início do reality, ele era presença marcada na academia, mas recentemente confessou que não tem tido ânimo para continuar na malhação.