Mudou de ideia? Líder Pedro Scooby dá sinais de futura indicação

Líder da sétima semana do BBB 22, Pedro Scooby parece ter mudado o alvo da indicação. O brother, que havia dito que votaria em Eliezer após a eliminação de Larissa, criticou o comportamento de Jessi durante a madrugada desta sexta-feira (4) após ele ter conquistado a liderança e deu a entender que colocaria a baiana na berlinda.

“Tem uma parada que me incomoda, ela quase que já se escolheu para ir ao Paredão. Volta o Líder e a pessoa faz cara feia, mano? Quando eu entrei ali, Jessilane e Lina fizeram cara de: ‘Puts, eles ganharam, que decepção’”, começou o ex de Piovani.

Em seguida, Scooby revelou que até tentou mudar de opinião com relação à Jessi, mas ela não se ajuda. “Ué, de repente eu poderia rever meus pensamentos, mano. Eu deixei de votar nela na semana passada. Entende?“, falou.

Mais cedo, Jessilane caiu no choro após ser vetada da prova de liderança e por estar mais uma semana na xepa. “Ai Deus, que o Senhor tenha algo muito bom pra minha vida, porque eu tô passando por uma provação, viu?”, lamentou.

Relembre como será a dinâmica da semana no BBB:

O big-fone tocará no sábado (5) ao vivo durante o programa. Quem atender está no paredão e também indica outra pessoa. Se alguém que estiver imune atender, ele indica uma pessoa e ela indica outra.

No domingo, o anjo imuniza uma pessoa, o líder indica outra e cada um vota no confessionário. O bate-volta será disputado com os dois emparedados do Big Fone e o mais votado pela casa.

