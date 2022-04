‘Muito Grave’: Neurocirurgia tenta parar hemorragia em Rodrigo Mussi

É delicado o estado de saúde do ex-BBB Rodrigo Mussi. De acordo com informações de Fefito, colunista do UOL, a neurocirurgia do empresário começou por volta das 19hrs, e tem como objetivo drenar hemorragias cerebral.

Ele também teve a perna operada e sofreu fraturas, que já foram tratadas pela equipe médica do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Um novo boletim médico deve ser divulgado após a cirurgia e autorização dos familiares.

De acordo com o colunista, médicos tentaram interromper uma hemorragia causada por um traumatismo craniano durante o dia todo, mas sem sucesso. Um profissional de saúde afirmou que “o trauma é muito grave”.

De acordo com o jornalista Matheus Baldi, o segundo eliminado da edição 22 do Big Brother Brasil sofreu um acidente na madrugada desta quinta-feira (31), foi arremessado para fora de um carro e teria sofrido traumatismo craniano. O acidente aconteceu após um carro de aplicativo, onde o ex-BBB, estava colidir com um caminhão carregado com soja na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

O modelo, que estava sem cinto de segurança, foi arremessado, sofreu múltiplas lesões, e foi encaminhado para o hospital em estado grave. O motorista do carro passa bem. O impacto chegou a quebrar o eixo do caminhão.

