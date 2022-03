Mulher acaba presa por tráfico após tentar fugir de viatura da polícia

Um caso de tráfico de drogas registrado durante a noite dessa segunda-feira (28) resultou na prisão de uma mulher suspeita de praticar o crime no bairro Olho d’Água dos Cazuzinhos, município de Arapiraca, no agreste de Alagoas. De acordo com as informações do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), uma guarnição realizava patrulhamento na…

De acordo com as informações do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), uma guarnição realizava patrulhamento na região quando percebeu uma mulher em atitude suspeita. Segundo a polícia, ela teria corrido ao perceber a presença da viatura no local.

Ascom PM/AL

A mulher foi questionada e, durante abordagem, a polícia encontrou cerca de 400g de cocaína e uma balança de precisão com ela. A mulher, de 38 anos, foi encaminhada para a Central de Polícia Civil junto ao material, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.