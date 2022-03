Mulher é atropelada na frente da Rodoviária de Salvador; motorista fugiu do local

Foto: Reprodução/TV Bahia

Uma mulher foi atropelada no início da manhã desta terça-feira (08) na Avenida Antônio Carlos Magalhães, localizada no bairro de Pernambués, na altura da Rodoviária de Salvador. De acordo com informações da Central de Polícia, a vítima, ainda não identificada, foi atingida por um veículo por volta das 06h45. O condutor fugiu do local do acidente.

Viaturas do Salvar foram até o local para prestar atendimento à mulher, que teve ferimentos leves. O caso será investigado pela Delegacia da região. O trânsito ficou lento por conta do acidente, mas segue sem interdições.

