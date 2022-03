Mulher é morta a tiros perto da própria casa em Salvador

Uma mulher de 48 anos morreu após ser baleada próximo da própria casa, no bairro de Fazenda Grande 2, em Salvador. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (7) e foi registrado por uma câmera de segurança da rua.

Quando mulher passa ao lado do carro, ele aponta a arma para a cabeça dela atira. Após o tiro, as imagens mostram Juliana caindo ao chão e o suspeito foge em seguida.

Segundo o g1 Bahia, as imagens mostram que um homem se esconde atrás de um carro enquanto aguarda a vítima, identificada como Juliana Souza Maltez. Sem saber, ela caminha em direção ao homem escondido.

De acordo com testemunhas, o disparo ocorreu perto de um local onde era realiza uma festa do tipo “paredão”. A informação não foi confirmado pela polícia. Segundo os militares, eles foram informados sobre a ocorrência dos disparos e, ao chegarem ao local, encontraram apenas Juliana ferida.

A vítima chegou a ser socorrida no Hospital Municipal de Salvador (HMS), na Boca da Mata, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil realizou uma perícia no local a ocorrência. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ainda não há informações sobre a autoria nem motivação do crime.