Mulher é presa acusada de homicídio e ocultação de cadáver de idoso em Itapuã

IMAGEM Foto: Reprodução / Facebook Uma mulher foi presa em flagrante, na terça-feira (1°), pelo homicídio e ocultação do cadáver de Lourival Lograta Filho, de 74 anos, 24 horas após o corpo do idoso ter sido encontrado, no bairro de Itapuã.

A suspeita era amiga da vítima e confessou que vinha articulando o crime há mais de um mês, segundo a titular da 1ª DH/Atlântico, delegada Zaira Pimentel, que investiga o crime. Ela declarou ter feito pesquisas na internet para planejar os detalhes. No dia do crime, atraiu o idoso até sua casa e depois de dopá-lo, desferiu golpes de marreta contra ele, conforme detalhou a delegada. A motivação do crime, no entanto, está em apuração.

De acordo com a investigação, a mulher contou com ajuda de um comparsa, que está sendo procurado pelas equipes policiais. Segundo a titular, eles esconderam o corpo na residência, na madrugada do dia 28, o transportaram para os fundos de uma casa vizinha e tentaram jogar em uma cisterna. Como não conseguiram, ocultaram o corpo no fundo do quintal.