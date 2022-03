Mulher é presa após agredir e ameaçar filha de 11 anos com faca

Uma mulher foi denunciada e presa em flagrante por agredir uma menina de 11 anos nesta quarta-feira, 09, em uma residência da Rua São Pedro, Alto do Cruzeiro, na cidade de Arapiraca, agreste alagoano. Nesta manhã, a guarnição do Canil esteve na residência da acusada após uma denúncia de maus-tratos. Ao chegar ao local, a…

Uma mulher foi denunciada e presa em flagrante por agredir uma menina de 11 anos nesta quarta-feira, 09, em uma residência da Rua São Pedro, Alto do Cruzeiro, na cidade de Arapiraca, agreste alagoano.

Nesta manhã, a guarnição do Canil esteve na residência da acusada após uma denúncia de maus-tratos. Ao chegar ao local, a equipe policial se deparou com a mulher bastante alterada. Aos policiais, ela confirmou que tinha consumido bebidas alcoólicas.

Com o intuito de confirmar a denúncia, a criança foi chamada. Durante conversa com os policiais, a menina, que estava chorando e se mostrava bastante nervosa, contou que a mãe tinha a ameaçado de morte com uma faca e a empurrado contra a parede.

Durante os relatos aos policiais do 3º BPM, a menina informou que as agressões eram frequentes e que já teve pensamentos suicídas com o intuito de fugir da própria mãe.

O Conselho Tutelar da cidade foi acionado para os procedimentos cabíveis. Pelo corpo, a menina apresentava marcas de agressões físicas.

Durante a prisão, a acusada se autolesionou com as unhas nos braços. Ela foi levada à Delegacia Especial da Criança e do Adolescente de Arapiraca, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência por maus-tratos. A menina foi encaminhada a um lar temporário pelo Conselho Tutelar.