Mulher é presa suspeita de roubos e golpes com Pix

Uma mulher de 22 anos foi presa na quinta-feira (10), em Alagoinhas, por suspeita de roubos e golpes com Pix. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no bairro Centro, por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) do município. A prisão é resultado de uma investigação que apontou a participação da mulher em pelo menos cinco crimes. Segundo a polícia, a suspeita confessou o envolvimento nos delitos.