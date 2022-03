Mulher é presa tentando furtar bebidas alcoólicas em supermercado na Ponta Verde

Uma mulher foi presa por furto de bebidas alcoólicas em um supermercado, no bairro da Ponta Verde, na área nobre de Maceió. O nome da suspeita não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade. De acordo com o relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por…

Uma mulher foi presa por furto de bebidas alcoólicas em um supermercado, no bairro da Ponta Verde, na área nobre de Maceió. O nome da suspeita não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade.

De acordo com o relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta das 14 horas.

A PM informou que a mulher estava no local quando foi abordada pela equipe de segurança. Com ela foram encontrados 3 pacotes de pães, bem como duas garrafas de vodka e três de conhaque.

A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à Central de Flagrantes I, no bairro do Farol.