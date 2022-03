Mulher passa seis meses com pedaço de pano dentro do ânus após cesárea

Foto: Reprodução / EPTV

Uma dona de casa de 35 anos passou seis meses com um pedaço de pano dentro do ânus após fazer uma cesárea no Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto (Mater). Franciele Cristina da Silva, de 35 anos, descobriu que estava com o objeto estranho no corpo somente na madrugada da última sexta-feira (11) após ir ao banheiro sentindo febre e fortes dores abdominais.