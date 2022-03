Mulher pede ‘Fora Jade’ durante jornal ao vivo e momento viraliza; confira

Foto: reprodução TV Globo Nordeste

Uma fã viralizou na web após subir uma plaquinha pedindo “Fora Jade” durante a primeira edição do jornal NETV, em Recife. A ação causou burburinho e aumentou ainda mais a rivalidade no tão esperado paredão entre Jade Picon e Arthur Aguiar, no Big Brother Brasil.

O caso aconteceu em meio a um protesto por conta da falta de água, mas os telespectadores não deixaram passar e ainda brincaram com a situação. “Falta água, mas não falta internet pra votar pra ela sair”, escreveu uma usuária do Twitter.

com falta de água e tudo mais colocam um fora jade, o brasileiro é indescritível — Fhelps #BBB22 (@therissoni) March 8, 2022 falta água mas não falta internet pra votar pra ela sair ???? — ka (@toveiza) March 8, 2022

O resultado da votação, que ainda gera muitas discussões e divide opiniões, acontece nesta terça-feira (8) a partir das 22h40, ao vivo no reallty através da Tv Globo.