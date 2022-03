Mulher sofre acidente ao desviar de cão e animal faz companhia nos primeiros socorros

Uma cena inusitada chamou a atenção do Corpo de Bombeiros de Recife na quinta-feira (17). A equipe de primeiros socorros foi surpreendida com um cachorro que fazia companhia a uma mulher acidentada na avenida Jaboatão dos Guararapes, Grande Recife.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a moça acabou caindo da moto ao desviar do animal que atravessava a rua. Após a queda, a mulher contou com a companhia do cachorro durante todo o atendimento prestado pelos primeiros socorros.