Mulheres acusadas de estupro e tortura são presa em Jaguaquara

Elas passaram a ser investigadas após a divulgação de um vídeo nas redes sociais maltratando uma outra mulher. De acordo com o delegado titular da DT de Jaguaquara, Chardison Castro de Oliveira, são três pessoas envolvidas no crime, sendo que a responsável pela gravação do vídeo está foragida. Elas alegam, segundo o delegado, que a vítima estava tomando a clientela dela em ponto de prostituição, no qual a vítima teria que repassar R$ 30 para as suspeitas.