Murilo Huff abre o jogo sobre relação com família de Marília Mendonça: ‘Não tem briga’

Murilo Huff abriu o jogo sobre sua relação com a família de Marília Mendonça. O cantor foi entrevistado pela coluna de Leo Dias, do “Metrópoles”, nesta terça-feira (15) e contou como funciona a divisão da guarda de Léo, seu filho com a sertaneja.

“Tentamos, pelo menos uma vez a cada quinze dias, sair todo mundo junto para jantar para que ele entenda que a família está ali. Todo mundo unido, não tem briga, nada disso”, explicou.

O sertanejo revelou que a relação entre ele e Ruth Moreira, mãe de Marília, melhorou após se darem conta de que precisavam ter o mesmo objetivo.

“Nós dois temos o mesmo objetivo, que é criar ele da melhor for, dar o melhor pra ele, nunca deixar ele esquecer quem foi a mãe dele, a gente sempre vai fazer questão de falar com ele, em tudo. Ele vai saber a importância que a mãe dele teve pro mundo”, disse.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google notícias