Foto: Divulgação

O DJ e produtor Vintage Culture retorna à Salvador, no dia 27 de maio, no Parque de Exposições, sendo a primeira atração confirmada da Sollares. O line up completo da festa ainda será divulgado.

Os ingressos já estão à venda no Sympla e na Central de Vendas: (71) 99217-4466.

Sollares

Quando: 27 de maio

Onde: Parque de Exposições

Ingressos: a partir de R$ 90 (1º lote); Vendas no Sympla

