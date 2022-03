Musical em homenagem a Batatinha, sambista baiano, acontece na sexta-feira (11)

Foto: Divulgação

O sambista Batatinha recebe homenagem em formato de musical, com o espetáculo “Sua Excelência Oscar da Penha, o Batatinha”, na sexta-feira (11), às 19h. Inspirado na obra e nos temas do repertório do artista, o projeto teve exibições online e, desta vez, segue para o Teatro Sesc Senac Pelourinho.

Os ingressos custam R$ 20, R$ 10 (meia) e R$ 16 (comerciário) e podem ser comprados na bilheteria do teatro.

Em cena, Diogo Lopes Filho atua no espetáculo virtual dirigido por Marcio Meirelles, com texto de Fábio Espírito Santo e direção musical de Jarbas Bittencourt. O projeto é realizado pela Via Press Comunicação, com direção geral de Elaine Hazin, e por Paula Hazin.

