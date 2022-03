MV anuncia abertura de novas vagas exclusivas para mulheres

Líder em sistemas de gestão para a saúde, a MV anunciou a abertura de novas vagas exclusivas para mulheres. A empresa recifense de softwares para saúde recruta profissionais que se identificam com o gênero feminino para atuação no Cubo MV, um programa que capacita desenvolvedoras para trabalhar na companhia.

Ao todo, são dez vagas disponíveis, distribuídas em todo o Brasil, para candidatas com conhecimentos em PL/SQL, C#, Java, Flex, JavaScript, Angular, HTML ou .NET.

As contratadas integrarão o time de sustentação, manutenção e criação, desenvolvendo sistemas para os clientes da empresa, e receberão salário compatível com o mercado, além de auxílio creche, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, certificações e treinamentos.

As interessadas em participar do processo seletivo da turma “Ada” do Cubo MV deverão se inscrever até 18 de março pela página de vagas da empresa, disponível aqui.

MV oferece oportunidades para outras funções

Com mais de mil colaboradores desempenhando diariamente atividades que visam surpreender clientes e mercado, a empresa busca investir constantemente no talento das pessoas e na otimização de seus processos.

Nesse sentido, além da iniciativa voltada para mulheres, a MV oferece oportunidades para diversas outras áreas e funções, dentre elas: analista comercial júnior, gerente de contas sênior, SDR comercial healthcare, produtc manager, software engineer backend, software engineer frontend pl, software engineer frontend sr, consultor júnior, consultor pleno e muito mais.

Informações sobre requisitos e escopo de atuação podem ser consultadas neste endereço, onde também é possível fazer a candidatura na posição desejada. As chances são para atuação presencial ou na modalidade híbrida.