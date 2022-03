Naiara Azevedo celebra a eliminação de Jade: ‘pobre pirulito’

Naiara Azevedo enfim conseguiu se “vingar” de Jade Picon no BBB 22. Após a eliminação da influencer na madrugada desta quarta-feira (9), a sertaneja compartilhou nas redes sociais imagens em que aparece literalmente “jantando” um lollipop.

A cantora aparece chupando o doce, em seguida mostra que existem outros para serem devorados. “Pobre pirulito. Não tem problema. Existem vários aqui”, falou, aos risos.

A publicação foi vista como uma indireta aos participantes do quarto lollipop, que estão sendo eliminados um por um do BBB 22. Jade deixou o BBB 22 com 84% dos votos em paredão contra Arthur e Jessilane.

Assista abaixo:

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google notícias