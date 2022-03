Naiara rememora crise de ansiedade no BBB 22: ‘difícil até sorrindo’

Naiara Azevedo desabafou sobre os momentos de dificuldade enquanto estava confinada no BBB 22. A sertaneja revelou que viveu uma crise de ansiedade e não conseguiu controlar as emoções. As informações são do Jornal O Dia.

“Tiveram muitos momentos muito difíceis, até nos momentos que estava sorrindo. Às vezes as pessoas pensam ‘só foi difícil quando você estava chorando?’. Não, foi difícil quando estava chorando, foi difícil quando estava sorrindo”, desabafou a paranaense.

A cantora pontuou que a própria rotina no reality a prejudicava. “Foi muito difícil quando tive a crise de ansiedade porque ali não consegui controlar a emoção. Eu já vinha de muitos dias sem dormir, me readaptando à rotina de uma casa com barulho o tempo todo, a casa é toda programada para te tirar do sério. Não eram só as cores, era muito ruído, muito barulho”, contou.

Naiara foi a terceira eliminada do BBB 22. Ela levou 57% dos votos em paredão contra Arthur e Douglas. Clique aqui para relembrar.

