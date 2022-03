não encontro o dinheiro do pagamento. O que fazer?

O Governo Federal concluiu há duas semanas os repasses de fevereiro do seu Auxílio Brasil. Porém, há relatos de usuários que afirmam que estão na folha de pagamento do benefício e que mesmo assim não conseguiram encontrar nenhum dinheiro em suas contas. O que fazer para resolver situações como esta?

De acordo com o Governo Federal, o calendário de pagamentos do mês de fevereiro chegou oficialmente ao fim no último dia 28. Dessa forma, dá para dizer que o repasse do benefício já foi depositado, ou pelo menos deveria ter sido depositado, na conta de todos os usuários do programa em questão.

Quem não encontra o dinheiro precisa procurar por essa quantia em todos os lugares possíveis. Segundo relatos de usuários que fazem parte do programa, muitos deles encontraram essa quantia em uma conta com a qual eles não tinham mais familiaridade. Isso é algo que pode acontecer por causa de um erro no sistema.

Membros da Caixa Econômica Federal, que é o banco pagador do benefício, afirmam que em alguns momentos o dinheiro pode cair em lugares diferentes. Uma parcela dos usuários, por exemplo, recebeu metade do Auxílio Brasil em uma conta corrente e a parte do Benefício Extraordinário em outra.

“Eu fiquei duas semanas sem encontrar nada no meu Caixa Tem. Fui até o banco e ninguém soube me ajudar. Agora eu encontrei o dinheiro no Caixa Fácil”, disse Rosinete Zuleide, em entrevista para a nossa equipe. O caso dela pode ajudar outras pessoas que ainda não encontraram nada nas suas contas.

Já procurei e não encontrei

De qualquer forma, existem mesmo os casos das pessoas que procuram por esse dinheiro e ainda assim não encontraram nada. Quando isso acontece, não há outra saída a não ser fazer uma visita para uma agência da Caixa Econômica Federal.

Por lá, o cidadão precisará falar com um atendente. De posse dos seus documentos pessoais, essa pessoa terá que pedir para que esse funcionário do banco faça uma varredura no seu CPF para encontrar o dinheiro.

O Ministério da Cidadania afirma que os indivíduos precisam prestar atenção ao app oficial do Auxílio Brasil. Isso porque é justamente este aplicativo que fornece as informações básicas sobre a conta de cada pessoa. Em alguns casos, por exemplo, um cidadão que recebeu o benefício em fevereiro, não poderá repetir a dose em março.

Quem pode receber o Auxílio Brasil

Com base nos dados do Ministério da Cidadania, dá para dizer que as regras de entrada no Auxílio Brasil não são muito diferentes das normas que eram vistas no antigo Bolsa Família. A lógica segue basicamente a mesma.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o cidadão que quer entrar no Auxílio Brasil precisa ter conta ativa no Cadúnico. Além disso, ele precisa ter uma renda per capita mensal que se encaixe nos critérios exigidos.

Quem está em situação de extrema-pobreza tem direito ao Auxílio Brasil independente de qualquer outro critério do grupo familiar. O usuário que está em situação de pobreza também pode ter esse direito desde que more com uma gestante ou um menor de 21 anos de idade.