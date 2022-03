‘Não se usa caridade como moeda de troca’, diz Felipe Neto sobre discurso de Jade Picon

Felipe Neto apareceu nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira (7) para declarar torcida contra Jade Picon no “BBB 22”. A motivação do influenciador teria sido o discurso da sister após estar emparedada pela primeira vez.

“Eu era do time que tava assim, terceira via. Mas depois do discurso de 30 segundos da Jade, pra mim é impossível não ser fora Jade. A questão é simples, não se usa caridade como moeda de troca”, iniciou.

“Ganha o programa, não avisa a ninguém, depois você doa aí você fala que doou se quiser incentivar outras pessoas. Agora a partir do momento que você usa a caridade para ganhar um programa, é uma das coisas mais baixas que já vi”, continuou.

O influenciador ainda falou sobre os fãs da Jade que o rebateram ao falar que ela já planejava fazer a doação antes de entrar no reality show.

“Uma coisa é você falar que vai doar uma premiação antes de começar o programa, outra coisa é você ter 30 segundos pra se defender e usar isso como motivo para te deixarem na casa. Isso é usar caridade como moeda de troca e isso é baixo, fora Jade”, finalizou.

Veja o vídeo:

