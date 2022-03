‘Não vivo com base na opinião dos outros’, dispara Jojo Todynho

Jojo Todynho resolveu estalar sua língua de chicote e falou o que pensa sobre as críticas e ataques que recebe na web. A cantora participou do podcast “Mano a Mano”, de Mano Brown, onde contou sobre o preço da fama.

“Eu não vivo com base na opinião dos outros. Eu sempre tive muita personalidade (…) as pessoas têm comigo uma relação de amor e ódio. Elas me amam e me odeiam, veem em mim a frustração delas”, disse.