Natália acredita que Lais será a eliminada da semana no BBB 22: ‘muito na reta’

Nesta segunda-feira (21), Natália analisou o paredão da semana, formado por Lais, Eliezer e Douglas. Para a designer de unhas, a médica tem grandes chances de ser eliminada por causa de rivalidade que construiu com Arthur Aguiar.

“Eu gosto muito do D.G. Por mais que eu não queira que ele saia, se ele sair, vai ser uma resposta muito grande. Acredito que a Laís possa estar muito na reta. Às vezes, até mais que você nesse paredão, pelos embates que ela teve com o Arthur. Creio que o público do Arthur é muito grande lá fora, sim. Eu acredito fielmente nisso”, declarou Natália em conversa com Eliezer.

A mineira também analisou o comportamento de Lais no jogo. “Penso que, desde o contragolpe que dei nela, ela acordou para o jogo. Não acredito que no ao vivo ela seja uma pessoa diferente do que ela é no cotidiano. Quando ela tem que falar as coisas, ela se impõe da mesma forma. Isso é até um argumento fraco da parte dele”, falou.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias