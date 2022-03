Natália detona Arthur Aguiar no ‘BBB 22’: ‘Manipulou a situação’

Natália não gostou nada do último embate com Arthur Aguiar que lhe resultou emojis negativos no “queridômetro”. Durante conversa com Linn da Quebrada, a designer de unhas detonou o ator.

“Claro gente eu não concordo com o que ele (Arthur) fez. Ele manipulou a situação pro Lucas sair feio na história…”, disparou. “Ah! Não sei o Lucas também tá errado também”, disse Lina discordando parcialmente da amiga.

“O combinado ele não quebrou não, ele pode ter quebrado a confiança. O combinado não”, rebateu Natália. “Eu penso diferente. Mas ele (Arthur) manipula a situação pra ficar um pouco mais…”, disse Lina. “…Agradável e confortável pra ele”, finalizou a designer de unhas.

