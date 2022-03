Natália revela que já teve relações sexuais em ônibus interestadual: ‘muito bom’

A noite desta quarta-feira (16) foi de muitas revelações no BBB 22. Enquanto se arrumavam para a festa do líder Lucas no BBB 22, Natália, Lais, Jessilane, Linn da Quebrada e Eslovênia decidiram brincar de “eu nunca”. O jogo consiste em falar uma situação começando com a frase “eu nunca”. Quem já passou por ela, bebe a bebida.

Eslovênia revelou que já teve relaçções em um banheiro químico e assim como Natália já transou em um carro. “Um dos meus maiores desejos é transar no avião”, completou a modelo

Foi depois desse momento que a mineira e Linn da Quebrada relataram que já transaram em um ônibus interestadual. “É muito bom, é muito legal”, afirmou a designer de unhas.

Para a surpresa da cantora, Natália, Lais e Eslovênia revelaram já terem ficado com celebridades. Após pedirem nomes, as duas se limitaram a dizer que eram cantores.

