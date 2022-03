Natália se desculpa com Lina e Jessilane após briga no ‘BBB 22’

Após a briga generalizada durante a madrugada desta quinta-feira (17) no “BBB 22”, Natália resolveu se desculpar com Linn da Quebrada e Jessilane durante uma conversa no quarto Grunge.

A designer de unhas relembrou o acontecido e pediu perdão para as amigas. “Primeira coisa: eu te devo perdão. Falo palavrão, mas não é pejorativo. Filho da p*t* para mim é um termo normal, mas errei em falar essa palavra com vocês. Segundo ponto: já assumi ciúme da Jessi. Tem momentos que estamos conversando e, do nada, vira uma conversa reta e não grupal. Ontem aconteceu isso três vezes. Só ontem. Às vezes eu relevo. Mas ontem, no quarto do Lucas, isso me machucou”, disse.

Lina revelou que ficou mal com a forma que a sister mostrou os ciúmes durante a festa do líder. “Quando você trouxe isso mais uma vez, de você não entrar na conversa, eu fico sentindo como se eu estivesse atrapalhando a relação de vocês”, explicou.