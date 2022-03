Natália se revolta após Eliezer negar edredom no ‘BBB22’: ‘Deus me dê muita paciência’

Parece que Natália não aproveitou a festa na última quarta-feira (9) tanto quanto queria. A sister se revoltou após Eliezer negar ir para o edredom durante as comemorações do líder no “BBB 22”.

Ele trocaram beijos quentes, mas Eli revelou que não teria como os dois irem para a cama naquele momento. “Tem, tem… ninguém vai ver”, soltou a designer de unhas. Ela chegou a pegar camisinhas na dispensa, mas o brother estava irredutível. “Vamos dormir que a Lina já achou ruim”, soltou.

Natália rebateu o affair ao falar que ninguém falou nada. “Falou, falou… ela já acordou. A gente tem que respeitar os outros também”, respondeu Eliezer. “O que aconteceu foi que, quando você estava tomando banho, a Lina perguntou se o quarto lollipop estaria livre, porque ela não queria ouvir nada. Depois, quando você levantou para ir na despensa, ela acordou de novo e olhou em volta do quarto”, completou.

Nesse momento, a sister se revoltou e resolver falar tudo o que estava pensando. Pessoal tá querendo implicar sem motivo mesmo. Se fosse eles, duvido que achariam ruim. A Lina dorme e entra em transe, ela gosta de encher o saco. É porque não é ela. Se fosse, não estaria nem aí. Mas eu entendo, tanto que vim para cá só para beber água e respirar. Amanhã sei que vou ficar muito nervosa. Ai, meu Deus, me dê muita paciência, pai!”, disparou.

