Natália x Quarto Grunge: discussão generalizada movimenta BBB; assista

A noite de formação de paredão deste domingo (6) prometeu e cumpriu fogo no parquinho! Após Natália protagonizar uma treta daquelas com Gustavo, foi a vez da sister discutir com os demais meninos do quarto Grunge.

Após Gustavo reclamar do voto que recebeu da designer de unhas, a sister declarou que ele vive em uma bolha de proteção, o que irritou Douglas e Paulo André.

“Eu não tô dentro dessa fortaleza, não. Tanto que, quem tá sempre nessa reta de Paredão sou eu, Gustavo e você”, argumentou Douglas.

“O meu medo aqui dentro é o quê? Querer ficar numa rede de proteção. Em certo período eu tive e eu só não queria… Eu queria ver se realmente era esse posicionamento dos meninos de me colocarem como protegida, porque igual o Scooby falou”, argumentou a mineira.

O cara foi bancar casalzinho pra você no dia que sentiu a água bater no rabo e você caiu, Natália”, entregou Gustavo.

“Você vai ouvir ou só vai querer falar? Você vai ouvir, né? Ou vai querer só ficar falando? Eu não quero ficar batendo boca com você. Eu quero que você escute também, porque você só tá falando, só tá gritando, botando meu nome no meio da discussão que eu não tenho nada a ver”, completou Douglas.

“Tem dois paredões que eu fui que elas me colocaram! grupo foi você, Jessi, Lina e Tiago, me botaram no Paredão! Faz duas semanas”, falou Paulo André.

Scooby também se meteu na confusão. “Quando foi que eu te chamei pra conversar sobre jogo?! Você falou: ‘Acho que os meninos estão numa rede de proteção'”, comentou.

“Se aquilo que eu falei pra você não fosse verdadeiro, na semana em que todo mundo votou em você, eu votaria em você também”, argumentou Paulo André.

Natália então argumentou que o atleta salvaria Jade no lugar dela, e ele afirmou que essa comparação não tinha sentido.

Assista abaixo a trechos da confusão:

