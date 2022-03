Neojiba realiza campanha para receber jovens ucranianos

Foto: Divulgação

O NEOJIBA, Programa do Governo do estado da Bahia, gerido pelo IDSM, Instituto de Desenvolvimento Social pela Música, através da Secretaria de Justiça Social, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, como forma de solidariedade ao povo ucraniano está com uma campanha aberta para ajudar jovens músicos ucranianos a virem para Salvador.