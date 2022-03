Nívea Maria encerra contrato com a Globo após 50 anos de colaboração

A atriz Nívea Maria, de 75 anos, não faz mais parte do quadro fixo de funcionários da Globo. A veterana, que teve um contrato de 51 anos com a emissora, passará a receber por obra trabalhada.

Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, a artista falou sobre a sensação de novidade após anos em compromisso com a emissora carioca.

“Me sinto como aquela menina que pisou pela primeira vez no estúdio. Estou pronta e preparada para novos voos num misto de tensão e ansiedade para as novas possibilidades que já estão chegando. Minha arte está pronta para ser reinventada”.

O último papel de Nívea na Globo foi em ‘A Dona do Pedaço’, novela de 2019. A atriz está no ar com a novela ‘O Clone’, onde vive Edna Albieri.