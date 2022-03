No ‘BBB 22’, Eslovênia decide quem quer enfrentar no paredão

Foto: Reprodução/TV Globo

Em conversa com Lucas, Eslovênia contou quem ela quer enfrentar no paredão do ‘BBB 22’. Com grande risco de ir para a berlinda, a pernambucana pensou sobre a possibilidade dos dois serem indicados ao paredão e já disse com quem deseja encarar o voto público.

“Sabe o que eu acho? Que vai eu e tu”, afirmou a modelo. E, Lucas concorda: “Também acho que vai eu e você. Mas um deles vai com a gente”.

Durante o diálogo, ela cita o nome de um brother. “E eu espero que seja Douglas. Eu quero ir com ele no Paredão”. O galã sugere Paulo André, porém Eslô parece decidida: “Pode ser. Mas eu sinto, de alguma forma, alguma coisa em mim diz que tem que ser DG”.

