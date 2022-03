No mundo da moda, mulheres ocupam apenas 25% dos cargos de CEO; veja dicas para empreender

Foto: Divulgação



Segmento com maior faturamento global no modelo e-commerce B2C, ou seja, direto ao consumidor, a moda movimenta anualmente cerca de US$ 525 bilhões de dólares. No Brasil, segundo dados da Pesquisa IPC Maps, estima-se que em 2021, o setor movimentou algo em torno de R$ 169,3 bilhões, retomando o crescimento após o principal período da pandemia.

Mesmo com o segmento em recuperação, o número de lojas ainda amarga os reflexos da crise. Estima-se que no último ano, o mercado tenha sofrido uma queda de 23% no número de lojistas, expondo assim um mercado que precisa de atenção, incentivo e boas-práticas.

Empresária da moda, a estilista Lourrani Bass, de 34 anos, sabe muito sobre a importância de inovar, acompanhar tendências e propor novas soluções para o mercado. CEO e Diretora Criativa da startup LIGA TRANSFORMA e da marca LOURRANI BAAS – ambas com foco na moda regenerativa que enfatiza a importância da moda e design sustentável, economia circular, corpos plurais, Lourrani viu nas próprias vivências uma oportunidade de atuação.

“Para trabalhar com corpos plurais, a motivação vem das minhas vivências da adolescência, que assim como outras mulheres com curvas, enfrentaram muitos desafios para encontrar peças de roupas do tamanho do meu manequim e com beleza equiparável as criadas para magras. Na faculdade de moda, adentrei ao universo da sustentabilidade – principalmente pela necessidade da reutilização de resíduos têxteis. Unir os conhecimentos sobre o feminismo e a liberdade de corpos junto as experiências trabalhando no terceiro setor com impacto social, resultaram nos projetos que estou hoje”, explica.

No Brasil, 75% da mão de obra da indústria da moda é feminina, enquanto no mundo esse número chega até a 85%. No entanto, apesar da grande expressividade na linha de produção e até nas universidades, somente 25% dos cargos de CEO das maiores empresas de moda do mundo são ocupados por mulheres.

Com inúmeros desafios, a empreendedora Lourrani reconhece as dificuldades em cada uma das suas frentes de atuação. “Na moda sustentável, apesar da urgência devido a degradação constante e crescente no meio ambiente, é um caminho muito novo, sem modelos prontos para serem seguidos. Então, enquanto startup Liga, estamos no pioneirismo, criando processos desde o resgate do lixo a separação e validação da matéria prima, criação do nosso grande diferencial criativo. Na moda enquanto marca LOURRANI BAAS para tamanhos plurais, é lidar com o preconceito e gordofobia. É lidar com quebra de padrões e libertações, entendendo que a mulher pode se vestir para ficar linda, e ser linda não significa ser magra”, detalha.

Com 7 anos de moda ativista, 11 anos de trabalhos com impacto social e terceiro setor, e 4 anos de design de moda e moda sustentável, Lourrani Bass já viveu diversos percalços. Mas hoje consegue auxiliar profissionais que estão começando. Para isso, a estilista lista 5 dicas para quem quer trabalhar com moda:

Tenha olhar 360º para observar o máximo possível tudo e todos que o rodeiam, desde as tarefas simples do dia a dia, a formatos globais que podem influenciar de forma macro a sua criação; Não esqueça das suas raízes e ancestralidade; Compreenda o cenário de mundo no qual está inserido, e pense de que forma pode agregar para aquela realidade; Se pergunte todos os dias qual o legado você quer deixar para o mundo, isso nutre muito seus atos e trabalho; Trabalhe empatia e amor ao próximo, compreendendo a beleza da diversidade.

Nascida no recôncavo, Lourrani é uma ativista na luta contra a gordofobia e pelo protagonismo feminino e moda sustentável. Recentemente Lourrani e a Liga Transforma ganharam o prêmio do Instituto C&A – Fashion Futures como o futuro da moda na categoria Design Sustentável e também integram o grupo de 22 marcas escolhidas pela Elle Brasil para a segunda edição do #MovimentoElle, que reúne marcas notáveis para a regeneração e sustentabilidade na moda.

