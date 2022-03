No Porto da Barra, Carla Perez curte carnaval com Xanddy e se declara: ‘Meu amor e apoio’

Carla Perez não vai no domingo, então decidiu curtir uma folga na praia do Porto da Barra na última segunda-feira (28). A dançarina publicou uma série de fotos com o maridão, Xanddy, e preparou uma declaração caprichada para expressar seu amor.

“E quem disse que não teríamos ‘A Melhor Segunda-Feira Do Mundo’ em pleno Carnaval? Com você meu amor, Xanddy todas as minhas segundas são as melhores do universo. Conte sempre com meu amor e apoio, te amo!”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores se derreteram com o casal. “Vocês merecem meu respeito, casal verdadeiro”, escreveu uma fã. “Vocês merecem toda a felicidade do mundo inteiro, amo muito”, publicou outra conta.

Veja os cliques:

