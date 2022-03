Nouryon abre NOVAS vagas de emprego pelo país

A Nouryon, especialista na fabricação de produtos químicos, abre novas vagas de emprego pelo país. As oportunidades estão distribuídas em diversas regiões do Brasil, e abrangem vários níveis hierárquicos dentro da companhia. Veja as vagas e como se inscrever, abaixo!

Nouryon anuncia oportunidades de emprego

A Nouryon, empresa de soluções inteligentes e sustentáveis no segmento químico, está presente no Brasil há mais de oito décadas, e oferece aos seus clientes recursos químicos para alimentos, agricultura, construção, remédios, limpeza, materiais e diversos outros.

Veja as vagas disponíveis e requisitos necessários para candidatura:

Analista de Vendas (Itupeva) : graduação concluída, inglês avançado, experiência em atendimento ao cliente, planejamento e residir em Itupeva ou nas localidades;

: graduação concluída, inglês avançado, experiência em atendimento ao cliente, planejamento e residir em Itupeva ou nas localidades; Operador de Produção (Itupeva) : técnico em química completo, CRQ ativo, CNH ativa, experiência em indústria química, conhecimento em Excel, curso de operador de empilhadeira, disponibilidade para atuar em escalas e residir em Itupeva ou nas localidades;

: técnico em química completo, CRQ ativo, CNH ativa, experiência em indústria química, conhecimento em Excel, curso de operador de empilhadeira, disponibilidade para atuar em escalas e residir em Itupeva ou nas localidades; Especialista em Aplicação MES (Jundiaí) : graduação concluída, usuários em aplicações MES, inglês fluente e disponibilidade para atuar de sobreaviso;

: graduação concluída, usuários em aplicações MES, inglês fluente e disponibilidade para atuar de sobreaviso; Engenheiro de Processos (Imperatriz) : graduação concluída, inglês fluente, experiência em indústria e residir em Imperatriz ou nas localidades;

: graduação concluída, inglês fluente, experiência em indústria e residir em Imperatriz ou nas localidades; Technical Support Oilfield (Itupeva): graduação concluída, conhecimento em aplicação drilling, inglês fluente, espanhol fluente e disponibilidade para viajar dentro da América do Sul.

Como se candidatar

Para ocupar uma das funções disponíveis pela empresa Nouryon, é imprescindível que os profissionais interessados atendam todas as exigências da vaga que pretende ocupar. Todas as demais informações e a candidatura encontram-se através da página de participação.

