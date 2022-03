Nova amizade? Natália reclama de Linn e Jessilane para Eslô: ‘vou ignorando’

Durante a festa desta quarta-feira (16) no BBB 22, Natália desabafou com Eslovênia sobre Linn da Quebrada e Jessilane. A designer de unhas está chateada com a sister porque sente que elas estão distantes.

“Já tem dias que vem acontecendo e vou ignorando. Hoje aconteceu mais de três vezes. Quando eu falo algo que me dói, é coisa boba. Aí quando é algo que dói nelas, é importante”, comentou a designer.

Eslovênia aconselha a mineira. “Converse com elas, talvez elas não tem uma percepção sobre o que passa em seu coração. Fale pra elas, elas são suas amigas, entendeu?”, falou.

Natália acredita que a atitude não dará resultados “”Eu sei que não vai ser dessa forma, eu vou falar e vai ter briga. Porque já aconteceu várias vezes, na mesma situação, inúmeras vezes. […] Eu não quero brigar com pessoas que eu gosto, sabe? Aqui já é muito pesado”, explicou.

As duas se abraçaram. “Sei que não somos muito próximas, que temos divergências, mas sempre que quiser falar comigo, saiba que estou aberta”, declarou Eslô.

