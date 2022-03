Nova carteira de identidade RG 2022: Saiba o que vai mudar

Desde o dia 1º de março, os cidadãos brasileiros podem emitir a nova carteira de identidade nacional. O documento terá um único número de identificação que será o CPF.

Além da praticidade em incluir todos os dados em um único documento, o Governo Federal pretende prevenir tentativas de fraudes. A nova carteira terá um QR Code para a realização da identificação eletrônica.

O que acontece com o RG de papel?

O antigo registro continuará sendo aceito pelo prazo de 10 anos a partir da sua emissão. Vale ressaltar que essa regra só é válida para os cidadãos com 12 a 59 anos de idade. Crianças de 11 anos, têm a validade do documento de 5 anos, já os idosos maiores de 60 anos têm a emissão permanente.

Vantagens do RG Digital

A nova carteira digital será gerada por meio do aplicativo gratuito, que utilizará tecnologias do TSE e do Serpro, empresa pública de processamento de dados. Confira algumas vantagens que ela traz:

Acesso facilitado aos serviços públicos, como a realização digital da prova de vida para o INSS ;

; Auxilio na identificação do cidadão para a concessão de benefícios sociais e adesão a programas federais;

Maior segurança contra a falsificação da carteira de identidade;

Possibilidade da declaração múltipla de filiação;

Inclusão de nome social sem a necessidade de alteração no registro civil;

Declaração de gênero não binário;

União de diversos documentos: título de eleitor, numeração da Carteira de Trabalho e Previdência Social, certificado militar, CNH, documento de identidade profissional, carteira nacional de saúde e números de NIS/ PIS/Pasep ;

; Possibilidade de constar, ainda, indicativos para pessoas com necessidades especiais e o Código Internacional de Doenças (CID).

Cabe salienta que todas as informações extras são facultativas. Sendo assim, caberá ao cidadão decidir quais incluir no novo registro.

Como emitir a nova carteira de identidade digital?

O documento poderá ser emitido por quem já fez o cadastro biométrico na Justiça Eleitoral ou em outros institutos de identificação. Ou seja, a nova carteira de identidade digital poderá ser solicitada por pessoas que tiveram as impressões digitais inseridas na Base de Dados da Identificação Civil Nacional (BDICN).

Inicialmente, será necessário instalar o aplicativo do DNI (Documento Nacional de Identidade). Ao abrir a plataforma, o cidadão deverá preencher um pré-cadastro informando:

CPF;

Nome;

Filiação;

Data de nascimento;

Endereço de e-mail;

Número do telefone e senha de sua escolha.

Feito isso, basta finalizar a solicitação em um ponto de atendimento, físico ou virtual, disponível. Posteriormente as carteiras serão distribuídas pelas Secretarias de Segurança Pública dos estados e do DF.