Nova Esperança registra maior acumulado de chuvas nas últimas 24 horas em Salvador

Nas últimas 24 horas, o maior acumulado de chuvas em Salvador foi registrado no bairro de Nova Esperança, com 75,9mm. Por conta do fenômeno ‘cavado’, o tempo fechou na capital baiana desde a noite de quarta-feira (2).

A previsão para o final de semana é de chuva. No sábado (5) o tempo será de céu nublado com chances de até 90% de chuvas fracas a forte, acompanhadas de trovoadas. Há risco para alagamentos e deslizamento de terra. Já no domingo (6), o céu estará nublado com risco de deslizamento de terra.

As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).