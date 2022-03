Nova linha ligará Vale do Canela à Lapa a partir de segunda (14)

Foto: Bruno Concha/Secom

Uma nova linha de ônibus estará disponível na Estação da Lapa a partir desta segunda-feira (14). A nova linha irá atender os usuários que circulam pela região do Vale do Canela. A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) afirma que o itinerário do ônibus será mais curto para que as viagens sejam mais rápidas.