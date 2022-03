Nova temporada do ‘Globo Repórter’ começa com viagem a Baja Califórnia

Quem nunca adotou hábitos para tornar a vida mais saudável ou acompanhou descobertas feitas pela ciência que o programa popularizou? Há 49 anos no ar, a atração, apresentada por Glória Maria e Sandra Annenberg, estreia sua nova temporada a partir desta sexta-feira, dia 4 de março, marcando o seu lugar de inspiração e conhecimento na rotina dos brasileiros, nas noites de sexta-feira. No primeiro programa do ano, o ‘Globo Repórter’ se debruça sobre a Baja Califórnia, região entre o Oceano Pacifico e o Mar de Costez, no lado mexicano da Califórnia, um paraíso protegido e um dos litorais mais ricos do mundo em vida marinha. O repórter Tiago Eltz se depara com um oceano de ilhas isoladas, desertas, de paraísos desconhecidos dos brasileiros e vive experiências incríveis dentro da água, onde mergulhou com o maior peixe do planeta, o tubarão-baleia, esbarrou com pelo menos quatro tubarões-touro e ainda se viu no meio de um cardume gigantesco. O programa ainda passeia pelos sabores do México, visita taquerias tradicionais e circula por vinícolas da região.

“O programa quer dar ao telespectador um respiro, uma desacelerada no ritmo da semana. Vamos proporcionar a ele a oportunidade de relaxar e fazer descobertas, conhecer lugares – novas paisagens e culturas – por meio de belas imagens e de muita informação. Queremos dar ao telespectador a oportunidade de entender como a sociedade está encontrando formas de viver melhor, de descobrir o resultado de pesquisas nas mais diferentes áreas: saúde, meio ambiente, comportamento. O público pode esperar do ‘Globo Repórter’ um olhar em busca de soluções para as questões que enfrentamos no dia a dia”, explica Monica Barbosa, diretora do programa.

Essa expectativa, segundo Gloria Maria, é a mais fácil de ser atendida porque ela já está implícita na relação que a atração estabeleceu com o público. “O ‘Globo Repórter’ é programa em que o povo espera aprender, viajar, se emocionar, se inspirar através do olhar do repórter. Sempre foi assim e faz toda a diferença ter esse selo de confiança”, atesta a jornalista, que há 12 anos integra a equipe do programa.

Com menos tempo na equipe, mas completamente integrada, a apresentadora Sandra Annenberg gostou das novidades que o cenário do programa traz em 2022. Um cenário com tons pastéis, mais claro, mais leve, alinhado com o conteúdo apresentado. “O novo cenário está lindíssimo, muito charmoso e iluminado. Não só pela bela iluminação, mas porque está resplandecente, brilhante mesmo. Sou novata na turma, cheguei no fim de 2019 e logo veio a pandemia. Tive a sorte de estar no ‘Globo Repórter’ durante esse período tão difícil pra todo mundo e tive o privilégio de poder levar às pessoas um oásis no meio do caos. Minha expectativa pra 2022 é a melhor possível, vamos fazer programas lindos para que todos tenham momentos de paz às sextas-feiras à noite”, acredita Sandra.