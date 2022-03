Novo casal? Rafa Kalimann e Neymar trocam beijos em festa, diz jornal

Foto: Reprodução / Instagram

O clima de romance pintou entre Rafa Kalimann e Neymar. De acordo com o jornal ‘Extra’, a influenciadora e o craque do PSG trocaram beijos na festa da irmã do jogador, Rafaella Santos, na última quinta-feira (24), em uma casa de festas na Barra, no Rio de Janeiro.

A apresentadora do Rede BBB, que já foi apontada como affair do rapper L7NNON e é amiga de Bruna Marquezine, teria começado a flertar com Neymar elas redes sociais.

Em um dos registros do evento, Rafa aparece ao lado de Neymar, Gabriel Medina, Izabel Goulart e Matheus Mazzafera. Foto: Reprodução / Instagram

Apesar do affair com Rafa, Neymar voltou a circular com Bruna Biancardi dois dias após a festa de Rafaella Santos. Os dois estiveram juntos em clima de romance no chá revelação de Bianca Coimbra, uma das melhores amigas da influenciadora, e Cris Guedes, parça do jogador.

Neymar nunca chegou a assumir o namoro com Bruna, o que abriu para interpretação dos internautas que eles vivem um relacionamento aberto.

