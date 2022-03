Novo Enem: questões discursivas e 2ª etapa devem passar a valer em 2024

Foto: Reprodução O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou nesta segunda-feira (14) um parecer que deve trazer mudanças ao modelo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2024. As alterações serão alinhadas ao Novo Ensino Médio, que vai estar totalmente implantado em três anos.

Segundo o g1, em dezembro de 2021, o CNE aprovou a em comissão um parecer inicial sobre a nova versão da prova. No novo documento é detalhado que a avaliação passará a ter questões discursivas e também de múltipla escolha. A distribuição seria feita da seguinte forma:

1ª etapa: redação + perguntas de formação geral (sem divisão por disciplina, cobrando habilidades mais interpretativas do que conteudistas);

2ª etapa: perguntas focadas na área de conhecimento escolhida pelo estudante (ciências humanas, ciências da natureza, linguagens ou matemática), também sem enfoque conteudista, segundo habilidades e competências desenvolvidas.

Ao g1, a presidente do CNE afirmou que a resolução é uma grande mudança. Além disso, quem ficará responsável por indicar quais cursos serão abrangidos por cada área, será a instituição de ensino superior.

“É uma grande mudança, principalmente a segunda etapa, porque cada aluno vai poder escolher uma área que corresponda ou esteja mais próxima ao curso que ele quer ingressar” explicou ao g1 a presidente do CNE, Maria Helena Guimarães de Castro.

A mudança vem logo após a reforma do ensino médio, que passou a vigorar em 2022 nas escolas públicas e particulares. Segundo a resolução, as unidades de ensino devem reservar parte da carga horária (em média, 40% dela) para aulas de aprofundamento em áreas de conhecimento escolhidas pelos alunos.

O objetivo é que o novo Enem esteja adaptado a este modelo. Não há ainda a definição quanto a quantidade de itens que vão compor cada etapa. Essa decisão será tomada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável por definir as matrizes de referência da prova e a elaboração das questões.

Entenda abaixo as mudanças:

Qual a estrutura atual do Enem e o que pode mudar?

Atualmente, a prova consta com 90 questões, divididas em linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e uma redação. O Enem avalia o conhecimento dos egressos no ensino médio e a nota é usada o principal processo para universidades públicas do país.

Com a possível mudança, a prova continua a ser realizada em duas etapas, as mudanças estão mais concentradas no tipo de conteúdo e na aplicação.

Na 1ª etapa o modelo seria mais parecido com o formato antigo do Enem, com questões mais interpretativas e interdisciplinares. Todos os candidatos fazem a mesma prova, que também teria uma redação.