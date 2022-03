Novo Gil? Vyni desabafa sobre expectativas do público: ‘me fechei’

Eslovênia caiu no choro durante a festa deste sábado (12). O motivo? A sister tem medo de ter decepcionado o público. Para consolar a amiga, Vyni falou que acabou se fechando apos ser bastante comparado a Gil do BBB 21.

“Eu tava nas etapas da seleção e falaram ‘Gente, tu vai ser comparada a Juliette’. Gente, ela é outra pessoa e ela foi fora do normal. Eu tinha medo que as pessoas achassem que eu fosse fora do normal. Eu não quero ser, quero que vejam com meus erros, errei mesmo, cacete. Eu sou muito real!”, falou a modelo.

Vyni também desabafou sobre as comparações entre ele e Gil do Vigor. ““Eu não queria que as pessoas me enxergassem como outra pessoa. Eu queria que elas me enxergassem com o primeiro eu! Não como o próximo fulano, não você como a próxima Juliette, mas como Vyni e como Eslô! Você continuou sendo quem é você mesma! Você ficou com medo mas continuou sendo quem você é!”, começou o brother.

“E eu fiquei me fechando. Tenho a sensação que eu tenha me libertado muito tarde. Se eu sair na terça-feira, vou sair com a cabeça erguida e com a consciência tranquila. Mesmo que por duas semanas, eu voltei a ser quem eu sou! Querem me comparar? Que me comparem!”, completou o cearense.

A paraibana comentou que sempre sofreu comparações na vida. “Eu gosto do que é real, do que é o contrário do que as pessoas pensam! Eu gosto de mostrar que eu errei, meus defeitos! Eu gosto muito de mostrar, porque se alguém lá fora gostar de mim, gostem de quem eu sou. Eu tenho medo de falar que torci por ela (Juliette)!”, argumentou Eslô.

““Sabe porque ela era ela? Porque ela era sincera do início ao fim, igual você. Eu olho pra você hoje e não vejo nada de Juliette em você”, encerrou Vyni.

Assista abaixo:

Vyni: “Eu queria que me enxergassem como o primeiro eu. Não como o próximo fulano. Não você como a próxima Juliette, mas como o primeiro Vyni e a primeira Eslô”. #BBB22 pic.twitter.com/kOm87ggsT8 — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) March 13, 2022

